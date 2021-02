Covid, l’appello del co-presidente associazione Coscioni: “Io affetto da Sla, vaccinate con urgenza le persone con disabilità e i caregiver” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “L’emergenza pandemica aggrava situazioni già di per sé fragili come quella di chi vive una grave disabilità e dipende dall’assistenza di familiari o di chi è preposto a tale compito. L’unica soluzione è il vaccino. Il calendario vaccinale però non prevede fra i gruppi prioritari coloro che sono in questa condizione e che hanno quasi sempre bisogno di terzi riducendo a zero il possibile rispetto delle misure di distanziamento fisico necessario a prevenire il contagio”. Inizia così il video-appello lanciato al governo dall’associazione Luca Coscioni tramite la voce del suo co-presidente, Marco Gentile, affetto da Sla. La richiesta è quella di vaccinare subito, con urgenza, “tutte le persone affette da una disabilità, chi si prende cura di loro e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) “L’emergenza pandemica aggrava situazioni già di per sé fragili come quella di chi vive una gravee dipende dall’assistenza di familiari o di chi è preposto a tale compito. L’unica soluzione è il vaccino. Il calendario vaccinale però non prevede fra i gruppi prioritari coloro che sono in questa condizione e che hanno quasi sempre bisogno di terzi riducendo a zero il possibile rispetto delle misure di distanziamento fisico necessario a prevenire il contagio”. Inizia così il video-appello lanciato al governo dall’Lucatramite la voce del suo co-, Marco Gentile,da Sla. La richiesta è quella di vaccinare subito, con, “tutte leaffette da una, chi si prende cura di loro e i ...

