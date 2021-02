Covid, la Regione Lombardia chiede di usare il vaccino russo Sputnik V (Di giovedì 4 febbraio 2021) MILANO – L’adesione dell’Italia al piano d’incremento europeo della distribuzione dei vaccini Pfizer, l’opportunita’ di ampliare l’intervallo tra la prima e la seconda dose, la valutazione della possibilita’ di utilizzare il vaccino prodotto dalla Russia. Sono le richieste avanzate dal vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza Stato Regioni in corso di svolgimento nel pomeriggio di oggi, mercoledi’ 3 febbraio, al commissario straordinario Domenico Arcuri. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) MILANO – L’adesione dell’Italia al piano d’incremento europeo della distribuzione dei vaccini Pfizer, l’opportunita’ di ampliare l’intervallo tra la prima e la seconda dose, la valutazione della possibilita’ di utilizzare il vaccino prodotto dalla Russia. Sono le richieste avanzate dal vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza Stato Regioni in corso di svolgimento nel pomeriggio di oggi, mercoledi’ 3 febbraio, al commissario straordinario Domenico Arcuri.

