Covid Italia, weekend in zona gialla. Ma attenti al "rosso scuro": la mappa delle regioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nuove regole per bar e ristoranti, ma anche per le gite fuori porta. E poi i centri commerciali, e la possibilità o meno di spostarsi. L'Italia si prepara al primo weekend che sarà quasi completamente, se non del tutto, in zona gialla. Gli Italiani dovranno però osservare anche le concomitanti ordinanze comunali nel tentativo di regolare la movida ed evitare gli assembramenti, da Milano a Firenze e da Roma a Napoli. Lombardia, giro di vite a Milano In Lombardia, la regione più colpita dal Covid, le forze dell'ordine intensificheranno, soprattutto a Milano, i controlli anti-movida. Lo prevede una direttiva del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La decisione del Prefetto, Renato Saccone, è di aumentare i sopralluoghi, con pattuglie che verificheranno orari di chiusura dei ...

