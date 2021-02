Covid Italia, stop coprifuoco per 1 italiano su 2 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Con l’Italia quasi tutta in zona gialla, un Italiano su due sarebbe favorevole a togliere il coprifuoco e a consentire la riapertura serale dei ristoranti. È quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos. Alla domanda ‘lei è favorevole a togliere il coprifuoco e riaprire i ristoranti anche la sera?’, il 52% degli intervista risponde positivamente. Solo il 40% si schiera nettamente in modo contrario, mentre l’8% del campione non risponde. Se non si riscontrano grosse differenze di genere (tra i favorevoli, il 52% è uomo e il 53% donna), diversificate le risposte in base alla fascia d’età. Molto orientati ad allargare le maglie delle misure di prevenzione del contagio gli Italiani tra i 35 e i 54 anni (ben il 60% tra i favorevoli). A sorpresa, tra i favorevoli solo il 31% è under 35, mentre in ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Con l’quasi tutta in zona gialla, unno su due sarebbe favorevole a togliere ile a consentire la riapertura serale dei ristoranti. È quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos. Alla domanda ‘lei è favorevole a togliere ile riaprire i ristoranti anche la sera?’, il 52% degli intervista risponde positivamente. Solo il 40% si schiera nettamente in modo contrario, mentre l’8% del campione non risponde. Se non si riscontrano grosse differenze di genere (tra i favorevoli, il 52% è uomo e il 53% donna), diversificate le risposte in base alla fascia d’età. Molto orientati ad allargare le maglie delle misure di prevenzione del contagio glini tra i 35 e i 54 anni (ben il 60% tra i favorevoli). A sorpresa, tra i favorevoli solo il 31% è under 35, mentre in ...

