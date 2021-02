Covid Italia, oggi 13.659 contagi e 422 morti: bollettino 4 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 13.659 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422 morti, un dato che porta il totale a 90.241 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Sono 270.142 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 5%. In lieve aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.151, con un incremento di 6 unità rispetto a ieri. I dati regione per regione: PUGLIA Sono 975 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano altri 31 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 13.659 ida coronavirus inresi noti, 4, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 422, un dato che porta il totale a 90.241 decessi dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di-19. Sono 270.142 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici: il tasso di positività è al 5%. In lieve aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 2.151, con un incremento di 6 unità rispetto a ieri. I dati regione per regione: PUGLIA Sono 975 i nuovidi Coronavirus in Puglia secondo ildi, 4. Si registrano altri 31 ...

Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Tg3web : Oltre ai vaccini, per la lotta al covid si deve puntare sulle cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'ok agl… - cursi : 4 febbraio - nuovi contagi #covid19 - Italia - Puglia #covid - iconanews : Covid: in Italia i morti sono oltre 90 mila,salgono positivi -