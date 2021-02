Covid Italia, bollettino: 13.659 casi e 422 morti. Superate le 90 mila vittime, è già allarme scuole in Campania e Puglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono 13.659 (ieri 13.189),... Leggi su ilmattino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus, ildi oggi, giovedì 4 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore ini nuovi contagi sono 13.659 (ieri 13.189),...

