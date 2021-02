Covid | il neonatologo | “Nel 2020 più prematuri con patologie neurologiche”

Leggi su dire

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – La pandemia da Covid porta, tra i suoi drammatici effetti, anche conseguenze sulla salute dei bambini nati prematuri a causa del mancato, ridotto o tardivo accesso alle strutture sanitarie per effettuare controlli e screening. Un fenomeno che non dovrebbe verificarsi soprattutto “nel caso di patologie neonatali di interesse neurologico. I neonati prematuri con patologie come emorragia intraventricolare, leucomalacia periventricolare, encefalopatia ipossico-ischemica stanno infatti aumentando significativamente durante questo anno di Covid a causa dell’assenza o della carenza di controlli prenatali”. A sottolineare la necessità di non interrompere gli screening per le donne in gravidanza e per i neonati nonostante le misure restrittive legate alla pandemia è Andrea Dotta, responsabile S.C. Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, intervenuto al corso gratuito online su ‘Individuazione dei disturbo del neurosviluppo 0-3 anni‘ promosso dalla Società italiana di pediatria (Sip).