Covid | il bollettino di oggi | 13 659 nuovi casi e 421 morti | sale il tasso di positività

(Di giovedì 4 febbraio 2021)4 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 13.659 idial coronavirus e 421 inelle ultime 24 ore. 270.142 i tamponi (molecolari e antigenici) processati in Italia nelle ultime 24 ore. Ildidal 4,7% di ieri al 5%. (segue dopo la foto) I guariti salgono a 2.076.928 (+17.680). Iattualmente positivi sono 430.277 (-4.445), di cui 19.743 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.151. La regione con il più alto numero giornaliero diè la Lombardia, seguita da Campania ed Emilia ...

Agenzia_Ansa : Nell'Eurozona 'l'incertezza permane su livelli elevati, anche riguardo all'evoluzione della pandemia' e 'il Consigl… - NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 4 febbraio 2021: 13.659 nuovi casi e 422 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - ItaliaInforma2 : #Coronavirus: i dati di giovedì 4 febbraio 2021. ?? - PerugiaToday : Coronavirus, il bollettino di Perugia del 4 febbraio: due persone decedute, 113 nuovi positivi e 60 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

... +896 in 24 ore Il Veneto registra un rialzo nel trend dei contaginelle ultime 24 ore, con ... Lo riferisce ildella Regione. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a ...in Campania: ildi oggi Positivi del giorno: 1.544 (di cui 101 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.360 Sintomatici: 83 * Sintomatici e Asintomatici si ...Dati leggermente in calo rispetto a ieri dei nuovi casi di positivi al Covid in Sicilia. Secondo i dati aggiornati dell'ultimo bollettino del Ministero della Salute sono 789.Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.597.446. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute col bollettino di oggi, giovedì 4 febbraio. Il tasso ...