COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 820 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 31 persone: – 1, residente nel comune di Atripalda; – 1, residente nel comune di Avella; – 4, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 1, residente nel comune di Montella; – 2, residenti nel comune di Montemiletto; – 3, residenti nel comune di Montoro; – 2, residenti nel comune di Morra De Sanctis; – 1, residente nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di San Sossio Baronia; – 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei ...

