"Covid e-Vax", all'Istituto Pascale di Napoli sperimentazione del vaccino italiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sarà sperimentato anche nell'Istituto dei tumori Pascale di Napoli il vaccino italiano Covid-eVax, ideato da Takis e sviluppato con Rottapharm Biotech. Lo riporta il quotidiano Corriere del Mezzogiorno.La sperimentazione sarà avviata nell'Irccs Pascale di Napoli su una ventina di volontari.Lo studio clinico di Fase I e II, con il via libera di Aifa, potrà partire già da questo mese e fornirà i primi risultati circa tre mesi dopo l'inizio della sperimentazione. Quindi per la primavera prossima, nella speranza di poter giungere anche alla decisiva Fase III, la più complessa prima del via libero definitivo, ma occorrerà probabilmente raccogliere risorse finanziarie sufficienti. Lo studio sarà svolto oltre che presso l'istituto ...

