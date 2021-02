Covid, Cartabellotta: “Effetti restrizioni natalizie finiti, fare in fretta con vaccini” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Nel mezzo di una crisi di governo in cui c’è qualcuno che fa lo schizzinoso, stiamo tralasciando che gli effetti delle restrizioni natalizie sono finiti e che c’è uno scenario preoccupante dato dalle varianti, serve fare in fretta. Anche perché la contrazione delle consegne dei vaccini hanno significato fare solo seconde dosi negli ultimi dieci giorni”. Così, Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, intervenendo a Tagadà su La7. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “Nel mezzo di una crisi di governo in cui c’è qualcuno che fa lo schizzinoso, stiamo tralasciando che gli effetti delle restrizioni natalizie sono finiti e che c’è uno scenario preoccupante dato dalle varianti, serve fare in fretta. Anche perché la contrazione delle consegne dei vaccini hanno significato fare solo seconde dosi negli ultimi dieci giorni”. Così, Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe, intervenendo a Tagadà su La7.

