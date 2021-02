COVID: Campania, scuole superiori verso lo stop (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le persone positivi al COVID, in Campania, sono in lieve aumento. Ma c’e’ un dato che, al momento, preoccupa: l’andamento dei contagi nelle scuole superiori. I dati aggiornati saranno resi noti domani, dopo una riunione dell’Unita’ di crisi della Regione Campania, e se dovesse emergere un aumento preoccupante, potrebbe scattare di nuovo lo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Le scuole superiori sono state riaperte in Campania dal 1 febbraio, in presenza al 50%, in esecuzione di un’ordinanza di urgenza del Tar che aveva accolto la richiesta dei comitati No Dad. Lo stesso organo, pero’, potrebbe giudicare in modo diverso di fronte a un numero di contagi piu’ elevato. Ieri la Campania e’ ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le persone positivi al, in, sono in lieve aumento. Ma c’e’ un dato che, al momento, preoccupa: l’andamento dei contagi nelle. I dati aggiornati saranno resi noti domani, dopo una riunione dell’Unita’ di crisi della Regione, e se dovesse emergere un aumento preoccupante, potrebbe scattare di nuovo lodella didattica in presenza dal 15 febbraio. Lesono state riaperte indal 1 febbraio, in presenza al 50%, in esecuzione di un’ordinanza di urgenza del Tar che aveva accolto la richiesta dei comitati No Dad. Lo stesso organo, pero’, potrebbe giudicare in modo didi fronte a un numero di contagi piu’ elevato. Ieri lae’ ...

SkyTG24 : Covid Campania, possibile nuovo stop superiori per aumento contagi - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (4 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamen… - fattoquotidiano : Otto pagine di una sentenza del Tar Campania, resa nota ieri, dicono no a un indennizzo di oltre 3 milioni di euro… - demian_online : RT @orizzontescuola: Covid-19: casi in aumento, in Campania possibile nuovo stop delle scuole superiori - caterina3030 : RT @VincenzoDeLuca: ??COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (4 febbraio 2021) Ecco l’aggiornamento ??… -