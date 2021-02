Covid, allarme dalla Cina: fiale con acqua salata al posto dei vaccini (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Cina è stato smantellato un vero e proprio traffico di falsi vaccini anti-Covid: sequestrate circa 3000 fiale e arrestate oltre 80 persone. Kevin Frayer/Getty Images)Al posto del siero anti-Covid, le fiale venivano riempite con acqua salata. Come riportato dall’agenzia di stampa locale Xinhua, un gruppo criminale organizzato gestiva da diverse città la vendita di falsi vaccini in Cina, generando un elevato guadagno illecito. La polizia di Pechino e delle province di Jiangsu e Shandong è fortunatamente riuscita a smantellare il traffico del siero fasullo e a sequestrare circa 3000 dosi. Più di 80 persone sono finite in manette. L’operazione ha coinvolto diverse città del Paese. ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inè stato smantellato un vero e proprio traffico di falsianti-: sequestrate circa 3000e arrestate oltre 80 persone. Kevin Frayer/Getty Images)Aldel siero anti-, levenivano riempite con. Come riportato dall’agenzia di stampa locale Xinhua, un gruppo criminale organizzato gestiva da diverse città la vendita di falsiin, generando un elevato guadagno illecito. La polizia di Pechino e delle province di Jiangsu e Shandong è fortunatamente riuscita a smantellare il traffico del siero fasullo e a sequestrare circa 3000 dosi. Più di 80 persone sono finite in manette. L’operazione ha coinvolto diverse città del Paese. ...

