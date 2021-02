Covid Abruzzo | oggi 526 casi e 6 morti | il bollettino

Libero672 : RT @abruzzoweb: #COVID #ABRUZZO: 526 NUOVI CASI E 6 DECESSI, TASSO DI POSITIVITA' AL 7 PER CENTO | Ultime notizie di cronaca Abruzzo - Abr… - abruzzoweb : #COVID #ABRUZZO: 526 NUOVI CASI E 6 DECESSI, TASSO DI POSITIVITA' AL 7 PER CENTO | Ultime notizie di cronaca Abruz… - tvsei : Covid: Teramo sarà la prima a vaccinare gli anziani - - tvsei : Covid: Teramo sarà la prima a vaccinare gli anziani - - WordNews_it : Carceri, parte piano vaccini COVID Merola (FP CGIL Abruzzo Molise): «Era ora, bene tutelare lavoratori e detenuti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abruzzo

Sono complessivamente 44189 i casi positivi al19 registrati indall'inizio dell'emergenza. Il bilancio delle vittime sale a 1.488 . Del totale odierno 2 casi sono riferiti a decessi ......di Trento e di Bolzano " risale l'incremento percentuale dei nuovi casi e in 5 regioni (, ..." Al via nel Regno Unito a uno studio per verificare l'efficacia dell'immunizzazione anti -con ...Dati in controtendenza rispetto all'Italia e forte differenza Perugia-Terni. Il timore di possibili varianti è reale. «Le misure per ora sono sufficienti ma valuteremo insieme all'ISS» ...TERAMO – Nel corso della mattinata il Prefetto Angelo de Prisco ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, cui hanno partecipato il Questore, i Comandant ...