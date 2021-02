Covid - 19: nuovo decesso a Battipaglia, altri contagi a Sicignano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aumento dei contagi nelle scuole in Campania: De Luca valuta la chiusura 4 febbraio 2021 Covid - 19: 1.544 i nuovi positivi e altri 36 decessi in Campania 4 febbraio 2021 nuovo decesso per Covid - 19 ... Leggi su salernotoday (Di venerdì 5 febbraio 2021) Aumento deinelle scuole in Campania: De Luca valuta la chiusura 4 febbraio 2021- 19: 1.544 i nuovi positivi e36 decessi in Campania 4 febbraio 2021per- 19 ...

Covid - 19: nuovi contagi nei comuni salernitani, chiuse altre scuole

Covid, Alto Adige l’8 febbraio torna in lockdown: chiudono negozi e scuole, divieto di spostamento tra i Comuni

Il nuovo pacchetto di restrizioni prevede un generale divieto di spostamento dal proprio comune di residenza se non per motivi di lavoro, di salute o di urgente necessità. Negozi chiusi, didattica a d ...

