Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 4 febbraio (Di giovedì 4 febbraio 2021) I dati offerti dalla protezione civile confermano il calo dei contagi. In aumento, invece, il numero dei vaccinati: ecco il bollettino di oggi I dati di oggi arrivano a conferma di un’effettiva diminuzione dei casi, con numeri piuttosto stabili negli ultimi giorni. In aumento, il numero dei vaccinati e dei guariti, inviando un messaggio positivo alla nuova fase dell’emergenza. Nel bollettino di oggi, il numero dei nuovi contagi rimane stabile a 13.659. Ancora 421 decessi nella giornata di oggi, ma con 17.680 guariti. In leggero aumento le terapie intensive, con un +6, diminuiscono, invece, i ricoveri, che oggi raggiungono i -328. Il totale dei tamponi raggiunge quota 270.142, con un tasso di positività del 5,1%, in leggero aumento (+0,3%), ma in deciso calo ... Leggi su zon (Di giovedì 4 febbraio 2021) I dati offerti dalla protezione civile confermano il calo dei contagi. In aumento, invece, il numero dei vaccinati: ecco ildiI dati diarrivano a conferma di un’effettiva diminuzione dei casi, con numeri piuttosto stabili negli ultimi giorni. In aumento, il numero dei vaccinati e dei guariti, inviando un messaggio positivo alla nuova fase dell’emergenza. Neldi, il numero dei nuovi contagi rimane stabile a 13.659. Ancora 421 decessi nella giornata di, ma con 17.680 guariti. In leggero aumento le terapie intensive, con un +6, diminuiscono, invece, i ricoveri, cheraggiungono i -328. Il totale dei tamponi raggiunge quota 270.142, con un tasso di positività del 5,1%, in leggero aumento (+0,3%), ma in deciso calo ...

Agenzia_Ansa : I contagi schizzano di nuovo in alto. A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Agenzia_Ansa : A #Varese il primo caso di variante sudafricana in Italia #Covid #ANSA - Tg3web : Oltre ai vaccini, per la lotta al covid si deve puntare sulle cure. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'ok agl… - IlFattoNisseno : Italia, covid: 13.659 nuovi positivi da ieri, rapporto test-positivi al 5 per cento - Angela300564201 : -