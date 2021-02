Agenzia_Ansa : Nell'Eurozona 'l'incertezza permane su livelli elevati, anche riguardo all'evoluzione della pandemia' e 'il Consigl… - NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - Adnkronos : ++CORONAVIRUS ITALIA++ I dati delle ultime 24 ore forniti dal ministero della Salute - orizzontescuola : Covid-19, il bollettino di giovedì 4 febbraio: 13.659 casi con 421 morti - tfabiani2 : RT @RaiNews: I dati sul #coronavirus in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 188 ( - 6 rispetto a ieri), 2.046 quelli negli altri reparti( - 76). Sono rispettivamente lo 0,4% e il 4,7% del totale dei casi attivi. Sul ...Questo ildi oggi: Positivi del giorno: 1.544 (di cui 101 casi identificati da test ... 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.468 ** Posti lettoe Offerta privata. Comments ...I dati delle regioni di oggi, giovedì 4 febbraio, con tutte le news e i bollettini sui contagi da Coronavirus in Italia. Sono 975 i nuovi contagi di ...Coronavirus Italia, il bollettino di giovedì 4 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono 13.659 (ieri ...