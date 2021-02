Covid-19, i dati dell’Asl: sono 58 i nuovi positivi, 37 i guariti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl di Benevento e ha divulgato i dati relativi ai contagi da Covid-19 nel Sannio. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 281 tamponi dai quali sono emerse 58 nuove positività. sono 37 le persone che risultano guarite, nessun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asl di Benevento e ha divulgato irelativi ai contagi da-19 nel Sannio. Nelle ultime 24 orestati processati 281 tamponi dai qualiemerse 58 nuovetà.37 le persone che risultano guarite, nessun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

