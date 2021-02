Covid-19: casi in aumento, in Campania possibile nuovo stop delle scuole superiori (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Unità dei Crisi della Regione Campania monitorerà l'andamento dei contagi nelle scuole superiori che potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) L'Unità dei Crisi della Regionemonitorerà l'andamento dei contagi nelleche potrebbe portare a undella didattica in presenza dal 15 febbraio. L'articolo .

MediasetTgcom24 : Covid: oggi 13.189 nuovi casi con 279mila tamponi. 477 i decessi - GassmanGassmann : ...quindi tutti i detenuti con gli stessi problemi di salute di Denis Verdini, con l’aumento dei casi covid in carc… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-10). A fronte di 22.699 tamponi effettuati, sono 912 i… - orizzontescuola : Covid-19: casi in aumento, in Campania possibile nuovo stop delle scuole superiori - MarcG_69 : #COVID19 #Covid casi in aumento, in #Campania possibile nuovo stop delle scuole superiori - #Scuola… -