Covid-19, buone notizie dal "San Pio": nessun decesso nella giornata odierna (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto nessun decesso e un nuovo paziente dimesso all'Ospedale "San Pio" di Benevento: questo il positivo dato del bollettino odierno. La persona che ha lasciato il nosocomio sannita è residente nella provincia beneventana. Restano 41 i pazienti positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

