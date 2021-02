Cosmetica Italia: "L'industria bellezza ha resistito al Covid" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (LabItalia) - "Il settore della Cosmetica, in Italia, ha registrato un livello di resilienza del settore importante, confermando l'anticiclicità del settore". Così, in un'intervista all'Adnkronos/LabItalia, Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia, voce dell'industria Cosmetica nazionale e della sua filiera. "Il nostro - fa notare - è un settore che si è adattato alle nuove richieste del coronavirus: basti pensare che l'investimento per quanto riguarda ricerca e sviluppo si è mantenuto sul 6%, che è il doppio dell'investimento delle aziende manifatturiere Italiane. E' un dato che ci conforta moltissimo e che significa che le aziende, nonostante la pandemia, hanno investito moltissimo". "I dati preconsuntivi sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Lab) - "Il settore della, in, ha registrato un livello di resilienza del settore importante, confermando l'anticiclicità del settore". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Lab, Renato Ancorotti, presidente di, voce dell'nazionale e della sua filiera. "Il nostro - fa notare - è un settore che si è adattato alle nuove richieste del coronavirus: basti pensare che l'investimento per quanto riguarda ricerca e sviluppo si è mantenuto sul 6%, che è il doppio dell'investimento delle aziende manifatturierene. E' un dato che ci conforta moltissimo e che significa che le aziende, nonostante la pandemia, hanno investito moltissimo". "I dati preconsuntivi sulla ...

