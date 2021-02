Cosa farà il governo Draghi con il nuovo Dpcm, gli spostamenti tra regioni e le zone rosse, arancioni e gialle (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 15 febbraio arriva una delle scadenze dell'ultimo Dpcm di Conte, il 5 marzo invece decadrà il grosso dei provvedimenti dell'emergenza. Ma già venerdì bisognerà decidere su zone rosse, arancioni e ... Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il 15 febbraio arriva una delle scadenze dell'ultimodi Conte, il 5 marzo invece decadrà il grosso dei provvedimenti dell'emergenza. Ma già venerdì bisognerà decidere sue ...

borghi_claudio : Quando si farà un bilancio a mente fredda del governo M5S PD capiremo bene cosa abbiamo passato e che follia abbiam… - amnestyitalia : Ieri i giudici hanno confermato altri 45 giorni di detenzione per #PatrickZaki. Una decisione assurda e crudele che… - borghi_claudio : @AldoModica @AlbertoBagnai Boh, io vi ho spiegato cosa ha fatto in passato Draghi, non so cosa farà in futuro. Scri… - Gb13Giovanna : RT @utini19: Senza Conte non c'è gov. per i 5S, non ora. Con Conte abbiamo iniziato una rivoluzione silenziosa in favore prima della gente… - fuoripostoluogo : Incazzarsi perché potrebbe arrivare Draghi lo capisco, ma mi sembra prematuro: anche se ha un CV con moltissime mac… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa farà Governo Draghi, oggi prime consultazioni: le news

Ce la farà fino al 3 agosto, quando scoccherà il semestre bianco. Il Presidente della Repubblica ... E a maggior ragione con l'incarico a Draghi pensiamo sia la cosa giusta'. Così, al Messaggero, Maria ...

Alessandra De Angelis di Temptation Island incinta con il Covid: come sta, la data del parto

Alessandra De Angelis negativa, farà il cesareo La De Angelis è infatti risultata negativa al ... Cosa sara mai superare questa difficolta?! Beh e proprio cosi. Basta solo trovare la forza.. ed io la ...

Crisi di governo, l’Udc frena: no a giochi di palazzo, noi in centrodestra. Deputato Iv torna nel Pd Il Sole 24 ORE Ce lafino al 3 agosto, quando scoccherà il semestre bianco. Il Presidente della Repubblica ... E a maggior ragione con l'incarico a Draghi pensiamo sia lagiusta'. Così, al Messaggero, Maria ...Alessandra De Angelis negativa,il cesareo La De Angelis è infatti risultata negativa al ...sara mai superare questa difficolta?! Beh e proprio cosi. Basta solo trovare la forza.. ed io la ...