Cosa c’è da sapere prima di fare il vaccino contro il coronavirus (Di giovedì 4 febbraio 2021) (foto: Ulrike Leone via Pixabay)Ancora non sappiamo quando il vaccino anti Covid-19 sarà disponibile per tutti, visti i problemi cui stiamo assistendo con le consegne. Ma Cosa si deve fare prima di recarsi a fare la vaccinazione? E come regolarsi dopo aver ricevuto la prima dose e la seconda dose? Non conosciamo molte cose sul coronavirus e sui nuovi vaccini, per esempio quanto potrà durare l’immunità fornita dalla vaccinazione né se questa copre in maniera completa anche dalle nuove varianti del Sars-Cov-2. Tuttavia, ci sono già alcuni punti fermi e le regole per chi può fare il vaccino e quali accortezze seguire quando lo si riceve. Ecco una piccola guida. 1. Se ho già avuto Covid posso vaccinarmi? La risposta è sì. Tuttavia, per ... Leggi su wired (Di giovedì 4 febbraio 2021) (foto: Ulrike Leone via Pixabay)Ancora non sappiamo quando ilanti Covid-19 sarà disponibile per tutti, visti i problemi cui stiamo assistendo con le consegne. Masi devedi recarsi ala vaccinazione? E come regolarsi dopo aver ricevuto ladose e la seconda dose? Non conosciamo molte cose sule sui nuovi vaccini, per esempio quanto potrà durare l’immunità fornita dalla vaccinazione né se questa copre in maniera completa anche dalle nuove varianti del Sars-Cov-2. Tuttavia, ci sono già alcuni punti fermi e le regole per chi puòile quali accortezze seguire quando lo si riceve. Ecco una piccola guida. 1. Se ho già avuto Covid posso vaccinarmi? La risposta è sì. Tuttavia, per ...

marcotravaglio : UN NO GENTILE MA NETTO Non è vero che l’esplorazione di Fico sia stata totalmente inutile. Non ci ha ridato un gove… - borghi_claudio : @ZombieBuster5 @MinervaMcGrani1 @valy_s @cris_cersei SI ma c'è chi costantemente mette in discussione il mio partit… - GiulioCentemero : ? Un anno fa #Gualtieri prometteva: ‘nessuno perderà il lavoro per colpa del virus’ ???? un anno dopo sono andati in… - cippalippissimo : @vitalbaa @PLANETHOTEL_NET Mi intrometto: cosa c’è di vero nella notizia che la Germania avrebbe avviato trattative… - misorottailcazz : RT @sono_stressata: la cosa che amo di louis è che in qualsiasi momento della giornata posso andare a sentire una sua canzone sapendo che l… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è SEO e advertising per eCommerce, le pedine del successo sul web nel 2021 secondo Webhero Fortune Italia