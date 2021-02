Cortina 2021, nasce Casa Italia Collection " Fisi, media hub della Nazionale azzurra - (Di giovedì 4 febbraio 2021) ... Kappa e Falconeri) che vedranno valorizzata la propria visibilità tramite l'interazione con gli atleti, fino ai suoi media partner della Fisi (Rai, Gazzetta dello Sport, Rtl 102,5) che ... Leggi su primaonline (Di giovedì 4 febbraio 2021) ... Kappa e Falconeri) che vedranno valorizzata la propria visibilità tramite l'interazione con gli atleti, fino ai suoipartner(Rai, Gazzetta dello Sport, Rtl 102,5) che ...

Agenzia_Ansa : #Sci: frattura della tibia, #SofiaGoggia salta i Mondiali di Cortina #ANSA - barbarapaolazzi : Nuove auto mediche con monitor defibrillatore e possibilità di teletrasmissione per il servizio #Suem118 bellunese,… - scaccianoce64 : “Road to Cortina 2021” è il documentario che RaiDue manderà in onda alle 12 dom 7 febbraio, giornata inaugurale dei… - SpazioAereo_FT : #LaTuaSquadracheVola #FrecceTricolori #cortina2021 #cortinadampezzo #cortinadolomiti Cortina 2021 Stamattina, prov… - GoldenBackstage : . @RDS_official in diretta da #Cortina con @PetraLoreggian per i Campionati mondiali di sci alpino | #Cortina2021 -