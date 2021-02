RaiSport : ?? #Cortina si fa bella per il #mondiale Tutti gli ultimi aggiornamenti #cortina2021 @cortina2021 - Agenzia_Ansa : #Sci: frattura della tibia, #SofiaGoggia salta i Mondiali di Cortina #ANSA - barbarapaolazzi : Attivata in tempi record la nuova linea elettrica invisibile tra #Cortina ed #Auronzo #Mondiali #Cortina2021… - RadioClub103 : ATTIVATA DA TERNA LA NUOVA LINEA ELETTRICA “INVISIBILE” TRA CORTINA E AURONZO - TV7Benevento : Cortina 2021: ecco Casa Italia Collection - Fisi, il media hub della Nazionale azzurra (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : Cortina 2021

...allo svolgimento in piena sicurezza dei Campionati Mondiali di Sci in programma ad'Ampezzo ... In linea con il nuovo Piano Industriale- 2025, Terna ha programmato nella Regione un impegno ...Su scala nazionale, nell'arco temporale- 2025, Terna investira' complessivamente 8,9 miliardi di euro. com - amm 04 - 02 - 21 10:48:44 (0256)ENE 5 NNNN(ANSA) – MILANO, 04 FEB – Terna ha completato la nuova linea elettrica tecnologica e completamente interrata tra Cortina d’Ampezzo e Auronzo (Belluno) in appena 13 mesi, un "tempo record" secondo il G ...(Adnkronos) – Il tutto nella massima sicurezza dal punto di vista sanitario: nel rispetto delle ‘bolle’ volute dalla Federazione internazionale dello sci (Fis) e dalle autorità ...