Corsport: Mertens sarà al Maradona per la sfida contro la Juve (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha fatto tremare i tifosi del Napoli ieri l'ultima disavventura vissuta da Dries Mertens che rientrando in Belgio per svolgere un percorso di riabilitazione della caviglia sinistra, ha dovuto fare i conti con un atterraggio turbolento. Il suo volo privato è atterrato fuoripista a causa delle condizioni del tempo. Ovviamente nessun pericolo per l'attaccante del Napoli che proseguirà le cure nello stesso centro in cui le aveva fatte durante il periodo di Natale. Non c'è ancora una data per il suo rientro, Gattuso ieri ha parlato di tempi lunghi, ma, come riporta il Corriere dello Sport, sarà di ritorno nel week end "Tornerà in Italia nel weekend della sfida con la Juve, partita che guarderà dalla tribuna" L'articolo ilNapolista.

