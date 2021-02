Coronavirus, via libera del Cts alla riapertura degli impianti sciistici dal 15 febbraio. Ma solo nelle zone gialle (Di giovedì 4 febbraio 2021) I gestori degli impianti di risalita possono tirare un sospiro di sollievo: il Comitato tecnico scientifico ha dato il via libera alla ripresa dello sci a partire dal 15 febbraio, ma soltanto nelle zone gialle. Gli impianti nelle zone rosse e arancioni rimarranno dunque chiusi per evitare assembramenti che potrebbero portare a un ulteriore aumento dei casi di Coronavirus. alla fine il Cts ha bocciato la proposta delle Regioni in base alla quale gli impianti avrebbero potuto riaprire anche in zona arancione ma con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e, allo stesso tempo, ha istituito l’utilizzo obbligatorio di ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) I gestoridi risalita possono tirare un sospiro di sollievo: il Comitato tecnico scientifico ha dato il viaripresa dello sci a partire dal 15, ma soltanto. Glirosse e arancioni rimarranno dunque chiusi per evitare assembramenti che potrebbero portare a un ulteriore aumento dei casi difine il Cts ha bocciato la proposta delle Regioni in basequale gliavrebbero potuto riaprire anche in zona arancione ma con una capienza ridotta al 50% su funivie, cabinovie e seggiovie e, allo stesso tempo, ha istituito l’utilizzo obbligatorio di ...

