Coronavirus, Usa superano 450mila morti. Uk, “nel mondo ci sono 4mila varianti”. Cdc: “Quella inglese più letale” (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il Paese che ha registrato il numero di morti più alto al mondo. Un numero che finora ha superato i 450mila decessi. Il triste primato è degli Stati Uniti, che contano 450.681 vittime del Covid a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Quasi la metà delle persone a livello globale che hanno perso la vita a causa della pandemia, ovvero oltre 1,1 milioni, si concentra in soli cinque Paesi: gli altri quattro, oltre agli Usa, sono Brasile (227.563), Messico (161.240), India (154.703) e Regno Unito (109.547). Mentre Europa e Stati Uniti fanno i conti con l’avanzata delle mutazioni – in particolari Quella inglese, sudafricana e brasiliana – Nadhim Zahawi, il sottosegretario del governo britannico responsabile della campagna di vaccinazione, ha dichiarato che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il Paese che ha registrato il numero dipiù alto al. Un numero che finora ha superato idecessi. Il triste primato è degli Stati Uniti, che contano 450.681 vittime del Covid a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Quasi la metà delle persone a livello globale che hanno perso la vita a causa della pandemia, ovvero oltre 1,1 milioni, si concentra in soli cinque Paesi: gli altri quattro, oltre agli Usa,Brasile (227.563), Messico (161.240), India (154.703) e Regno Unito (109.547). Mentre Europa e Stati Uniti fanno i conti con l’avanzata delle mutazioni – in particolari, sudafricana e brasiliana – Nadhim Zahawi, il sottosegretario del governo britannico responsabile della campagna di vaccinazione, ha dichiarato che ci ...

vaticannews_it : #3febbraio @Oikoumene Giornata della fratellanza umana #USA @USCCB ok a nuove misure contro discriminazioni razzial… - Noovyis : (Coronavirus, Usa superano 450mila morti. Uk, “nel mondo ci sono 4mila varianti”. Cdc: “Quella inglese più letale”)… - attirockk : RT @Zippo88lrr: In USA e EU crollano i tassi di positività e pure i ricoveri in ospedale, ma ciò di sicuro non è merito del #vaccino dato c… - cinzia_pietro : RT @petergomezblog: Coronavirus, Usa superano 450mila morti. Uk, “nel mondo ci sono 4mila varianti. Produttori vaccini al lavoro per garant… - Euro_comunica : Giornata mondiale contro il cancro: l’importanza della prevenzione -