Coronavirus, ultime notizie: altri 13.659 casi e 422 vittime. Superati i 90mila decessi (Di giovedì 4 febbraio 2021) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 270.142 tamponi effettuati. In forte crescita i contagi in Veneto: +896 in 24 ore. In Toscana 760 nuovi casi e 22 decessi, età media 44 anni

