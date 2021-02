Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 febbraio 2021: 789 nuovi casi, 24 i morti. In calo i positivi, la situazione a Palermo… (Di giovedì 4 febbraio 2021) I tamponi effettuati sull'isola sono stati 22.377, il rapporto tra positività e casi effettuati è del 3,5%, resta ben al di sotto della media nazionale che si è mantenuto intorno al 5%.Di seguito il quadro riepilogativo della situazione epidemiologica in Sicilia, aggiornato a oggi giovedì 4 febbraio, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dal Ministero della salute.Attuali positivi: 40.654 (-468)Deceduti: 3.603 (+24)Dimessi/guariti: 95.271 (+1.233)Ricoverati totali: 1.473 (-37)Ricoverati in terapia intensiva: 187 (-6)Totale casi: 139.528 (+789)Tamponi: 1.885.970 (+22.377) –> si contano anche i tamponi rapidiIn merito ai nuovi casi di contagio nelle nove Province Siciliane, ... Leggi su mediagol (Di giovedì 4 febbraio 2021) I tamponi effettuati sull'isola sono stati 22.377, il rapporto tratà eeffettuati è del 3,5%, resta ben al di sotto della media nazionale che si è mantenuto intorno al 5%.Di seguito il quadro riepilogativo dellaepidemiologica in, aggiornato a oggi giovedì 4, in merito all’emergenza, così come comunicato dal Ministero della salute.Attuali: 40.654 (-468)Deceduti: 3.603 (+24)Dimessi/guariti: 95.271 (+1.233)Ricoverati totali: 1.473 (-37)Ricoverati in terapia intensiva: 187 (-6)Totale: 139.528 (+789)Tamponi: 1.885.970 (+22.377) –> si contano anche i tamponi rapidiIn merito aidi contagio nelle nove Provincene, ...

