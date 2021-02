Coronavirus Sicilia, 789 nuovi casi e 24 morti: il bollettino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 789 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 24 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 22.377 i tamponi Covid nella Regione, dove il numero complessivo dei positivi scende a quota 40.654 . Da inizio pandemia in Sicilia ci sono state 3.603 vittime. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.286, mentre si trovano in terapia intensiva 187 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 315 a Palermo, 211 a Catania, 49 a Messina, 10 a Ragusa, 61 a Trapani, 63 a Siracusa, 36 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento e 10 a Enna. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 789 icontagi dainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 24. Nelle ultime 24 ore sono stati 22.377 i tamponi Covid nella Regione, dove il numero complessivo dei positivi scende a quota 40.654 . Da inizio pandemia inci sono state 3.603 vittime. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.286, mentre si trovano in terapia intensiva 187 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei: 315 a Palermo, 211 a Catania, 49 a Messina, 10 a Ragusa, 61 a Trapani, 63 a Siracusa, 36 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento e 10 a Enna. Powered by WPeMatico

Regione_Sicilia : #Coronavirus, ecco i risultati dello screening condotto sulla popolazione scolastica siciliana dal 14 al 31 gennaio… - palermomaniait : Coronavirus in Sicilia, Tortorici da oggi zona rossa - - 29luglio1971 : RT @ADUC1: #Sanità. Il fallimento delle #Regioni - Tp24it : Coronavirus, i dati di oggi in provincia: Trapani 535, Mazara 463, Marsala 365 - in_sanitas : Coronavirus, al via in Sicilia le vaccinazioni dei farmacisti e dei loro collaboratori - -