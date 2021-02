Coronavirus | sempre più morti Iss | anticorpi monoclonali sicuri | presto in Italia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 13.659 i positivi al Covid-19 registrati innelle ultime 24 ore, con 422 nuovi decessi. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.189 i nuovi casi e 476 i. Con idi oggi nel nostro Paese è stata superata la soglia delle 90 mila vittime ufficiali per il Covid-19: il totale è di 90.241. Sono stati 270.142 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati oggi in(ieri erano stati 279.307, quindi quasi 9 mila in più), con un tasso di positività del 5,05% (ieri era stato del 4,7%, in aumento quindi dello 0,3%).La regione con più casi nelle 24 ore è la Lombardia (+1.746), seguita da Campania (+1.544), Emilia Romagna (+1.192), Lazio (+1.174) e Puglia (+975). I casi totali sono 2.597.446. I guariti sono 17.680 (ieri 15.749), per un totale di ...

