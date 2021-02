Coronavirus Sardegna | altri 205 contagi e 4 morti | il bollettino

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 205 i nuovidainsecondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.941 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 398 (-18 rispetto al dato di ieri), scendono ancora quelli in terapia intensiva, oggi 28 (-1). In isolamento domiciliare ci sono 14.325, 523 quelle in più guarite. Dei 39.079 casi positivi complessivamente accertati, 9.015 (+67) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.307 (+20) nel Sud, 3.266 (+49) a Oristano, 7.818 (+30) a Nuoro, 12.673 (+39) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

I dati dell'Unità di crisi regionale (ANSA) - GENOVA, 04 FEB - Una fiaba per un bambino, un racconto con Genova protagonista per un anziano, raccontanti al telefono per vincere la solitudine imposta dal covid. E' l'iniziativa del Comune ... Nel nostro Paese dati in linea con quelli delle ventiquattro ore precedenti; sono 151.367 i tamponi analizzati. Ancora 17.680 guariti ...