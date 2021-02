Coronavirus. Ristoranti, il viceministro Sileri: ‘Con i vaccini devono riaprire anche la sera’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ristoranti aperti anche la sera. E’ questa l’intenzione del governo, confermata dalle parole del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione ‘I Fatti Vostri’ su Rai2. «Con il progredire della vaccinazione devono, e sottolineo devono, riaprire i Ristoranti anche la sera. Occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus», ha affermato il viceministro. Le persone fanno bene a uscire «Io non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica – ha proseguito Sileri – Vedere persone che passeggiano lungo i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021)apertila sera. E’ questa l’intenzione del governo, confermata dalle parole deldella Salute, Pierpaolo, intervenuto alla trasmissione ‘I Fatti Vostri’ su Rai2. «Con il progredire della vaccinazione, e sottolineola sera. Occorre far tornare le persone progressivamente alle proprie attività e a una nuova normalità, pronti a fare un passo indietro se dovesse arrivare una variante aggressiva o una nuova recrudescenza del virus», ha affermato il. Le persone fanno bene a uscire «Io non condanno gli assembramenti mostrati in tv domenica – ha proseguito– Vedere persone che passeggiano lungo i ...

LuigiBevilacq17 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti da… - fanpage : La proposta di Pierpaolo Sileri per la riapertura dei ristoranti - LuisaZappella : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti da… - CorriereCitta : Coronavirus. Ristoranti, il viceministro Sileri: ‘Con i vaccini devono riaprire anche la sera’ - Delyarrivas1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti da… -