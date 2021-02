Coronavirus Puglia, oggi 975 casi e 31 morti: bollettino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 975 i nuovi contagi di Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 4 febbraio. Si registrano altri 31 morti. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 10.148 test. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia Bat, 60 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. Due casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.044 su 10.793 tamponi. In totale il numero dei morti dall’inizio della pandemia in Puglia è di 3.331. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test. Sono 71.423 i pazienti ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono 975 i nuovi contagi diinsecondo ildi, 4 febbraio. Si registrano altri 31. Sono stati registrati nelle ultime 24 ore 10.148 test. I nuovisono così distribuiti sul territorio: 502 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 73 nella provincia Bat, 60 in provincia di Fa, 86 in provincia di Lecce, 163 in provincia di Taranto, 1 caso di residenza non nota. Duedi residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi contagi erano stati 1.044 su 10.793 tamponi. In totale il numero deidall’inizio della pandemia inè di 3.331. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test. Sono 71.423 i pazienti ...

