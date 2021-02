Coronavirus, oltre 90mila morti dall’inizio della pandemia. I nuovi casi sono 13.659 con 270.142 tamponi (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Italia sono oltre 90mila le persone morte a causa del Covid dall’inizio della pandemia da Sars-Cov-2: i 422 decessi delle ultime 24 ore hanno portato il totale delle vittime a 90.241. I nuovi casi rintracciati sono 13.659 a fronte di 270.142 tamponi effettuati, di cui 118.775 test antigenici rapidi. Si registra un nuovo calo dei ricoverati con sintomi (-328) mentre restano stabili le terapie intensiva (+6), con 147 ingressi in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) In Italiale persone morte a causa del Covidda Sars-Cov-2: i 422 decessi delle ultime 24 ore hanno portato il totale delle vittime a 90.241. Irintracciati13.659 a fronte di 270.142effettuati, di cui 118.775 test antigenici rapidi. Si registra un nuovo calo dei ricoverati con sintomi (-328) mentre restano stabili le terapie intensiva (+6), con 147 ingressi in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

