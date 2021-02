Coronavirus, oggi nel Lazio 1.174 nuovi casi. D’Amato: ‘Attenzione agli assembramenti, c’è il rischio di passare in zona arancione’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) Su quasi 13.000 tamponi e oltre 21.000 antigenici (per un totale di oltre 34.000 test), nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 1.174 casi positivi (+10 rispetto alla giornata di ieri). 42 i pazienti deceduti e 2.875 quelli guariti. “Aumentano i casi, mentre diminuiscono i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Il valore RT rimane stabile, ma bisogna fare grande attenzione negli assembramenti del weekend. Se non c’è rigore si fa presto a tornare in zona arancione” – commenta l’assessore D’Amato. Leggi anche: Movida e assembramenti, torna il ‘Modello Roma’: transenne nelle vie principali e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) Su quasi 13.000 tamponi e oltre 21.000 antigenici (per un totale di oltre 34.000 test), nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 1.174positivi (+10 rispetto alla giornata di ieri). 42 i pazienti deceduti e 2.875 quelli guariti. “Aumentano i, mentre diminuiscono i ricoveri, i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 3%. Ia Roma città sono a quota 500. Il valore RT rimane stabile, ma bisogna fare grande attenzione neglidel weekend. Se non c’è rigore si fa presto a tornare inarancione” – commenta l’assessore. Leggi anche: Movida e, torna il ‘Modello Roma’: transenne nelle vie principali e ...

