Coronavirus, nuovo lockdown in Alto Adige (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alto Adige in lockdown dall’8 febbraio. La decisione è stata presa dal governatore Kompatscher per l’aumento dei contagi. ROMA – Alto Adige in lockdown dall’8 febbraio per due o tre settimane. La decisione è stata presa dal governatore Kompatscher per l’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane. Non si esclude, quindi, un passaggio in zona rossa anche nel monitoraggio di venerdì 5 febbraio per rispettare le tempistiche e riaprire per i primi giorni di marzo. Alto Adige in lockdown, cosa succede dall’8 febbraio Le misure più restrittive a livello locali inizieranno dall’8 febbraio e dureranno tra le due e tre settimane. Una scelta che è stata obbligatoria per l’aumento dei numeri. Una crescita che potrebbe essere ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)indall’8 febbraio. La decisione è stata presa dal governatore Kompatscher per l’aumento dei contagi. ROMA –indall’8 febbraio per due o tre settimane. La decisione è stata presa dal governatore Kompatscher per l’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane. Non si esclude, quindi, un passaggio in zona rossa anche nel monitoraggio di venerdì 5 febbraio per rispettare le tempistiche e riaprire per i primi giorni di marzo.in, cosa succede dall’8 febbraio Le misure più restrittive a livello locali inizieranno dall’8 febbraio e dureranno tra le due e tre settimane. Una scelta che è stata obbligatoria per l’aumento dei numeri. Una crescita che potrebbe essere ...

