Coronavirus Italia, bollettino: 13.659 casi e 422 morti. Superate le 90 mila vittime, è già allarme scuole in Campania e Puglia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di giovedì 4 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi contagi sono 13.659 (ieri 13.189),... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 febbraio 2021), ildi giovedì 4 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore ini nuovi contagi sono 13.659 (ieri 13.189),...

