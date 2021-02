Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | Gimbe: in nove Regioni riprendono a salire i ... (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per contrastare la pandemia di Coronavirus, 'molte attività dovranno essere precluse a chi non è vaccinato: ristorante, cinema, stadio, aereo'. A dirlo è il direttore scientifico dell'Istituto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per contrastare la pandemia di, 'molte attività dovranno essere precluse a chi non èto: ristorante,, stadio, aereo'. A dirlo è il direttore scientifico dell'Istituto ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti… - BettaninManuela : Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | Gimbe: in nove Regi… - Giocris97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ippolito (Spallanzani): 'Vietare cinema, aerei e ristoranti a chi non si vaccina | La metà delle morti da… - robertaestop : #Italia #Ue @robersperanza #Salute #NoDiscriminazioni #NoDittatori #Vergogna #LibertàDiScelta #Coronavirus,… - ItaliaaTavola : Ippolito: Vaccino unica strada Passaporto, rischio discriminazione -