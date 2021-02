Coronavirus, in Veneto 62 vittime nelle ultime 24 ore. Zaia sulla crisi di governo: «La Lega non va a chiedere posti» – Il video (Di giovedì 4 febbraio 2021) Torna a salire il bilancio dei morti in Veneto. Oggi, i nuovi decessi sono 62, contro i 57 di ieri, per un totale di 9.165 vittime totali dall’inizio dell’emergenza. Sono invece 896 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un bilancio di 314.841 casi da febbraio. Calano i ricoveri in terapia intensiva: -91 da ieri. Complessivamente, le persone che si trovano ospedalizzate in reparti intensivi sono 1.767. In Veneto «abbiamo una curva dell’infezione atipica, che sta crollando. Ma spero che i veneti non la prendano come un “liberi tutti”», chiarisce il presidente del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa quotidiana. «L’indice Rt stimato – ha aggiunto – è 0,65, e l’incidenza su 100 mila abitanti che abbiamo calcolato è 113; dieci giorni fa era ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Torna a salire il bilancio dei morti in. Oggi, i nuovi decessi sono 62, contro i 57 di ieri, per un totale di 9.165totali dall’inizio dell’emergenza. Sono invece 896 i nuovi contagi registrati24 ore, per un bilancio di 314.841 casi da febbraio. Calano i ricoveri in terapia intensiva: -91 da ieri. Complessivamente, le persone che si trovano ospedalizzate in reparti intensivi sono 1.767. In«abbiamo una curva dell’infezione atipica, che sta crollando. Ma spero che i veneti non la prendano come un “liberi tutti”», chiarisce il presidente del, Luca, durante la conferenza stampa quotidiana. «L’indice Rt stimato – ha aggiunto – è 0,65, e l’incidenza su 100 mila abitanti che abbiamo calcolato è 113; dieci giorni fa era ...

TgrVeneto : Ricoveri in calo e carico di lavoro più che dimezzato. Ma per chi lavora in prima linea la seconda ondata della pan… - IlBacodaSeta : Il dato Covid di oggi giovedì 4 febbraio per il Comune di Sona registra un numero di positivi invariati rispetto a… - leggoit : #Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 4 febbraio: i dati alle 17. Rialzo dei contagi in Veneto e Toscana - nuova_venezia : [CORONAVIRUS] Il Veneto nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio ha registrato 653 casi di positività ogni 100… - mattinodipadova : [CORONAVIRUS] Il Veneto nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio ha registrato 653 casi di positività ogni 100… -