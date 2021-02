Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 4 febbraio: 13.659 nuovi casi e 422 morti (Di giovedì 4 febbraio 2021) I dati di giovedì 4 febbraio. Superata la soglia delle 90 mila le vittime dall’inizio dell’emergenza. Più contagi con meno tamponi (270.142) e il tasso di positività sale al 5% (ieri 4,7%). Più colpite Lombardia (+1.746) e Campania (+1.544) Leggi su corriere (Di giovedì 4 febbraio 2021) I dati di giovedì 4. Superata la soglia delle 90 mila le vittime dall’inizio dell’emergenza. Più contagi con meno tamponi (270.142) e il tasso di positività sale al 5% (ieri 4,7%). Più colpite Lombardia (+1.746) e Campania (+1.544)

