Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 4 febbraio: i dati alle 17. Rialzo dei contagi in Veneto e Toscana (Di giovedì 4 febbraio 2021) Coronavirus in Italia , il bollettino di giovedì 4 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier incaricato Mario Draghi inizia le consultazioni con le parti politiche in vista del suo tentativo di formare un nuovo Governo, i dati sui contagi degli ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 febbraio 2021)in, ildidel Ministero della Salute: dopo le 17 isu Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier incaricato Mario Draghi inizia le consultazioni con le parti politiche in vista del suo tentativo di formare un nuovo Governo, isuidegli ...

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - SkyTG24 : 'Il numero reale di positivi al coronavirus in Italia? 'Dovremmo viaggiare intorno ai 30mila casi al giorno'. A di… - istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - Alessandria24C : Italia - Dal 15 febbraio riaprono gli impianti sciistici. C'è l'ok del CTS - vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 04/02/2021 ore 07:04 Finora hanno ricevuto anche la seconda dos… -