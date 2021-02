Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 febbraio: 13.659 nuovi casi, i morti sono 422 (Di giovedì 4 febbraio 2021) sono 13.659 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 13.189), a fronte di 270.142 tamponi giornalieri effettuati (ieri 279.307), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,05% (ieri 4,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 febbraio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 422 in un giorno, mentre le terapie intensive sono 2.151 (+6), con 147 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021)13.659 icontagi di Covid-19 in(ieri 13.189), a fronte di 270.142 tamponi giornalieri effettuati (ieri 279.307), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,05% (ieri 4,7%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 4sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime422 in un giorno, mentre le terapie intensive2.151 (+6), con 147ingressi nelle ultime 24 ore.

fanpage : Via libera agli anticorpi monoclonali in Italia come farmaco anticovid - SkyTG24 : 'Il numero reale di positivi al coronavirus in Italia? 'Dovremmo viaggiare intorno ai 30mila casi al giorno'. A di… - istsupsan : Dall’inizio dell’epidemia #Covid19: ?5.609 (3%) casi positivi rilevati tra gli operatori sanitari ?L’età media dei… - Libero_official : Salgono contagi e terapie intensive: #coronavirus, ecco i dati del bollettino di oggi - ilGiunco : Coronavirus in Italia: 13.659 nuovi casi, 422 morti e 17.680 guariti -