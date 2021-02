Coronavirus, in Italia 13.659 nuovi casi e 422 morti. Tasso di positività al 5% (Di giovedì 4 febbraio 2021) In lieve aumento i nuovi casi Coronavirus in Italia: sono 13.659 i positivi di oggi, contro 13.189 di ieri, ma con 9mila tamponi in meno, 270.142. Il Tasso di positività sale per il secondo giorno di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 febbraio 2021) In lieve aumento iin: sono 13.659 i positivi di oggi, contro 13.189 di ieri, ma con 9mila tamponi in meno, 270.142. Ildisale per il secondo giorno di...

