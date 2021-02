Coronavirus in Campania | i dati del 3 febbraio | 1 544 nuovi positivi e 1 276 guariti

Adnkronos : ?? #Coronavirus #Campania, 1.544 nuovi casi e 36 morti: il bollettino - 100x100Napoli : Coronavirus, il bollettino della Campania: 1544 nuovi casi, 1276 i guariti - infoitinterno : Coronavirus Campania, il bollettino di oggi: altri 1.544 positivi [FOTO] - Mil_Pas : RT @wam_the: Coronavirus Campania. Su i contagi, 1.544 e i morti: 36 - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca Coronavirus, oltre 1500 nuovi positivi in Campania: registrati altri 36 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

I tamponi analizzati sono stati 18.514 Sono 1.544 i nuovi contagi dainsecondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 36 morti di Covid di cui 25 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. I tamponi analizzati sono ...Infatti, rispetto alla settimana precedente, in 9 regioni " Abruzzo,, Liguria, Molise, ...dei 450mila morti " Gli Stati Uniti hanno superato la soglia dei 450mila morti a causa del:...Crescono i contagi da Covid-19 in Campania e il governatore Vincenzo De Luca pensa a nuove chiusure per le scuole. Secondo quanto riportato dal quotidiano il Mattino, le immagini di assembramenti in ...SALERNO – Si è tenuto in videoconferenza l’incontro, convocato dal Prefetto di Salerno Francesco Russo, del tavolo di coordinamento per discutere su emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolar ...