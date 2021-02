Coronavirus, il bollettino di oggi 4 febbraio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 4 febbraio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute digiovedì 4. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Friuli #Coronavirus #COVID19 - GaetaNews24 : CORONAVIRUS / BOLLETTINO ASL DI LATINA DEL 4 FEBBRAIO 2021 - Notiziedi_it : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 febbraio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione - farmaciaelifani : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 3 febbraio in Lombardia: 46 morti e 1.738 nuovi positivi. Il rapporto tra … -