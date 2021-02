Coronavirus, gli Stati Uniti superano i 450mila morti. L’Australia promette: “Tutti vaccinati entro ottobre” (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il Paese che ha registrato il numero di morti più alto al mondo. Un numero che finora ha superato i 450mila decessi. Il triste primato è degli Stati Uniti, che contano 450.681 vittime del Covid a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato i 400mila morti. Quasi la metà delle persone a livello globale che hanno perso la vita a causa della pandemia, ovvero oltre 1,1 milioni, si concentra in soli cinque Paesi: gli altri quattro, oltre agli Usa, sono Brasile (227.563), Messico (161.240), India (154.703) e Regno Unito (109.547). Intanto, dopo essersi assicurata in totale 150 milioni di dosi del vaccino anti Covid-19, L’Australia fa sapere che entro ottobre vaccinerà Tutti i residenti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) È il Paese che ha registrato il numero dipiù alto al mondo. Un numero che finora ha superato idecessi. Il triste primato è degli, che contano 450.681 vittime del Covid a fronte di un totale di 26.554.792 casi di contagio. Il 19 gennaio scorso gli Usa avevano superato i 400mila. Quasi la metà delle persone a livello globale che hanno perso la vita a causa della pandemia, ovvero oltre 1,1 milioni, si concentra in soli cinque Paesi: gli altri quattro, oltre agli Usa, sono Brasile (227.563), Messico (161.240), India (154.703) e Regno Unito (109.547). Intanto, dopo essersi assicurata in totale 150 milioni di dosi del vaccino anti Covid-19,fa sapere chevaccinerài residenti. ...

Coronavirus, gli Stati Uniti superano i 450mila morti. L'Australia promette: "Tutti vaccinati…

