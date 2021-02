Coronavirus | giovedì 4 febbraio | sono 1 174 i nuovi contagi nel Lazio La mappa delle Asl

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma – “Oggi nel, su quasi 13mila tamponi e oltre 21mila antigenici per un totale di oltre 34mila test, si registrano 1.174 casi positivi, 42 decessi e 2.875 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che “il valore RT rimane stabile, ma bisogna fare grande attenzione negli assembramenti del weekend. Se non c’e’ rigore si fa presto a tornare in zona arancione”. A Roma icasi582. Nella Asl Roma 1238 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto.diciassette i ricoveri. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 2238 e si tratta di ...