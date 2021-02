**Coronavirus: Germania, negato ingresso al Liverpool per gara Champions contro il Lipsia** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lipsia, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - La polizia tedesca non permetterà al Liverpool di entrare in Germania per giocare la partita di Champions League contro il Lipsia il 16 febbraio a causa delle restrizioni del coronavirus. Lo afferma il ministero dell'Interno tedesco. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Lipsia, 4 feb. (Adnkronos/Dpa) - La polizia tedesca non permetterà aldi entrare inper giocare la partita diLeagueil Lipsia il 16 febbraio a causa delle restrizioni del coronavirus. Lo afferma il ministero dell'Interno tedesco.

